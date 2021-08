Gobernador de Nueva York renunció a su cargo tras recibir una serie acusaciones de acoso sexual

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció a su cargo tras el informe presentado por la Fiscalía General del Estado en relación a las acusaciones de acoso sexual en su contra.

Luego de que saliera a la luz el documento que se refiere a las denuncias presentadas por 11 mujeres en su contra, Cuomo anunció este martes que dejará el cargo.

Cabe mencionar que dicho informe de 165 páginas presentado el pasado 3 de agosto, concluye que Andrew Cuomo efectivamente acosó de forma física y verbal a varias mujeres.

La decisión llega días después de que fuera el mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien le solicitara dimitir a su puesto como gobernador.

Durante la jornada, se realizó una conferencia de prensa para comunicar la noticia donde el político señala que “hacer lo correcto es hacer lo correcto para ustedes“.

Addressing the people of New York. Watch LIVE: https://t.co/0DOItVsW23

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 10, 2021