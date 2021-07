“Estoy bien”: Liberaron a youtuber cubana que había sido detenida durante entrevista en vivo

Las autoridades de Cuba liberaron a la youtuber Dina Stars, quien había sido detenida durante una entrevista en vivo por “promover las campañas de manifestación”.

El hecho ocurrió durante la jornada del martes cuando policías fueron al domicilio de la joven para arrestarla fomentar las protestas que han estado ocurriendo en el país cariño hace días.

“La seguridad del Estado está ahí afuera (…) No podemos grabar ahora”, dijo la mujer de 25 años en medio del espacio televisivo, por lo que tuvo que salir a encontrarse con la policía, haciendo que una amiga se quedara frente a la cámara y explicara lo que estaba ocurriendo.

Posteriormente, Dina Stars regresó para decir con un evidente miedo en sus palabras que “hago responsable al Gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar”, ante lo cual la conductora del programa le preguntó si la iban a detener y la joven respondió: “No lo sé, me dijeron que les acompañe”.

“No me maltrataron, no me secuestraron”

Esta jornada Dina Stars compartió un breve video por medio de cuenta de Instagram donde señaló estar bien y descartó que fue maltratada por las autoridades.

“Estoy bien, no me maltrataron, no me secuestraron. Me llevaron por instigación a delinquir, que es por promover las campañas de manifestación, pero no me trataron mal”, sostuvo.

“No me torturaron como dicen por ahí, no me maltrataron, me trataron bien. Se los digo de verdad, se los juro, ustedes saben que yo estoy del lado de la verdad. Yo siempre voy a ser sincera con ustedes, ya estoy en casa, estoy bien”, agregó.

Finalmente, la joven agradeció “a todos los que se han preocupado por mí, pero por favor no sigan difundiendo noticias falsas que eso lo que hace es perjudicar y agravar las cosas”.

Manifestaciones en Cuba

La youtuber había dicho en anteriores entrevistas que estaba cansada de mantenerse callada, pero que tenía miedo de lo que les podía pasar a ella y principalmente a su familia. Más de un centenar de personas que se manifestaron contra el Ejecutivo del presidente Miguel Díaz-Canel desde el pasado 11 de julio han sido detenidas en los últimos días.

Al respecto, el gobierno cubano informó este martes de la muerte de uno de los manifestantes.

Tres días después de las protestas en Cuba, continúa el apagón informativo por el corte de internet y de los datos móviles, que fueron claves en la convocatoria de las manifestaciones.

De hecho, este miércoles aún era casi imposible acceder a las redes sociales desde el teléfono, lo que alimentaba la confusión sobre las noticias de posibles incidentes en algunas localidades y en las calles de La Habana, consignó El País.