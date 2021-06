España: mascarilla dejará de ser obligatoria en el espacio público desde el 26 de junio

En España las mascarillas no serán obligatorias en el espacio público desde el próximo 26 de junio.

“Nos vamos a acercando cada día a la normalidad a secas. Queremos que se recupere la economía y sea una recuperación justa y duradera”, dijo el presidente español, Pedro Sánchez, en la clausura de las jornadas anuales del Círculo de Economía en Barcelona, al anunciar la resolución sobre las mascarillas.

El País explica que para hacer efectiva la medida “es necesario derogar el artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, que establece la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores e interiores, independientemente de la distancia, hasta que acabe la pandemia”.

Desde el día 26 se podrá ir sin mascarilla en espacios exteriores siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros con personas ajenas a la burbuja social más cercana, según los documentos técnicos que han acordado las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad.

Jesús Aguirre, consejero de Salud de Andalucía, la comunidad con mayor incidencia de la pandemia, aseguró que no contempla relajar su uso hasta mediados de julio o principios de agosto. “Es un debate que no me gusta porque creamos una falsa expectativa de relajación. No ganamos nada, solo bajar la guardia”, dijo sobre que en España las mascarillas no serán obligatorias.

En principio, derogar la obligatoriedad de las mascarillas no supone que cada comunidad no pueda regular su uso y ser más restrictiva.