OIT y Unicef: El trabajo infantil aumentó por primera vez en veinte años

Un informe expone graves datos sobre el trabajo infantil en el mundo. El texto lo elaboraron la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Entre sus cifras aparece que el 50% de los menores de edad que trabajan tienen entre 5 y 11 años.

Las entidades anticiparon que el número de afectados por el trabajo infantil creció por primera vez en dos décadas. Las entidades de ONU estiman que inicio de 2020 eran 160 millones los menores forzados a cumplir labores. Eso implica que son 8,4 millones más que en 2016.

Una de las autoras del estudio, Claudia Cappa, advirtió del riesgo de que se concrete el aumento de la pobreza en el mundo. La estadística precisó que eso llevará a otros 9 millones de niños al trabajo infantil. Esa cifra puede ser cinco veces más alta según las proyecciones para 2022.

Cappa alertó por unas proyecciones económicas que bajen del nivel actual. Ahí planteó que ante la “austeridad y otros factores, el número de niños forzados a trabajar podría aumentar en 46 millones“. Esa trágica cifra de menores de edad llevados a labores se concretaría el próximo año.

El análisis muestra que el alza comenzó antes de la pandemia del coronavirus Covid-19. Entre 2000 y 2016, el número de infantes que trabajaban descendió en 94 millones. Al llegar la crisis sanitaria uno de cada diez niños estaba trabajando y la ONU advierte que puede empeorar.

La directora de Unicef, Henrietta Fore, indicó que “estamos perdiendo terreno en la lucha contra el trabajo infantil”. La encargada añadió que “las familias se ven obligadas a tomar decisiones difíciles”.

Due to the COVID-19 pandemic, 9 million additional children are at risk of being pushed into child labour by the end of 2022.

Enough is enough, we must #EndChildLabour once and for all. More in our new report with @ilo.

— UNICEF (@UNICEF) June 10, 2021