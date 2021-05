Rusia comenzó campaña de vacunación contra el covid-19 en perros y gatos

Carnicav-Cov es el nombre del primer fármaco para combatir el covid-19 en mascotas como perros y gatos, y que comenzó el pasado 26 de mayo a implementarse por parte de las autoridades de salud en Rusia.

“En varias regiones de Rusia, en clínicas veterinarias comenzó la vacunación de mascotas contra el covid-19″, consignó la asesora del jefe del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria (Rosseljoznadzor), Yulia Melano quien además mencionó que el volumen máximo de producción será de 3 millones de dosis al mes, pero podría ser aumentado a 5 millones.

De acuerdo a la autoridad de salud animal de Rusia, el público objetivo del proceso de inoculación son dueños de mascotas que viajan con frecuencia y personas que suelen pasear a sus perros sin correa.

La vacuna fue autorizada por Rusia el pasado mes de marzo, luego de que se realizaran análisis clínicos en visones, hurones, gatos y perros. Las pruebas se hicieron en 130 animales de cada especie.

“El éxito de la primera etapa hizo posible en octubre del año pasado pasar a ensayos clínicos de la vacuna en animales en condiciones industriales”, comentó el ente regulador.

Las autoridades de Rusia aseguraron que los animales sanos no deben cumplir con ningún requisito especial para acceder al fármaco. Sin embargo, los animales preñados, enfermos, así como aquellos que no tengan más de dos meses de vida y hembras que hayan parido recientemente, no deberían ser vacunados.