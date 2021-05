Golpe de estado en Malí: los militares arrestan al presidente y al primer ministro

Un golpe de estado se estableció en un país del África Occidental. Las fuerzas armadas detuvieron este lunes al presidente y al primer ministro de Malí. Los militares se mostraban en contra de los cambios que estaba efectuando el gobierno interino, tras años de crisis política.

El mandatario Bah Ndaw y el primer ministro Moctar Ouane encabezaban un ciclo de transición. El período buscaba dejar atrás otro golpe de estado ejecutado en agosto de 2020. Las autoridades intentaban frenar la amenaza de sanciones desde diversas instancias internacionales.

El titular del Consejo Europeo, Charles Michel, condenó el “secuestro” de Ndaw y Ouane. El funcionario aseveró que “es grave y serio, y estamos listos para considerar las medidas necesarias”. Las Naciones Unidas y organizaciones africanas ya habían rechazado lo ocurrido en Malí.

Los gobiernos de Francia y Estados Unidos condenaron el “intento del golpe” y rechazaron cualquier acción por la fuerza. La crítica incluye que se fuerce una eventual dimisión a los dirigentes de transición. El mandatario y el primer ministro se encuentran detenidos por el ejército.

Los jerarcas castrenses ya mantenían influencia sobre el gobierno de transición. Eso despertó las dudas sobre el compromiso de realizar elecciones a inicios del 2022. Dos funcionarios dijeron que Ndaw y Ouane fueron llevados al campamento militar de Kati, a las afueras de Bamako.

Su detención llegó cuando se cambió el gabinete este lunes, ante las críticas al gobierno interino. El ejército mantuvo los ministerios estratégicos, pero dos líderes golpistas fueron excluidos. Se trata de lo ex ministros de defensa y seguridad, Sadio Camara y Modibo Kone, respectivamente.

Reuters precisa que la misión de la ONU en Malí, la Comunidad de Estados Africanos Occidentales, la Unión Africana, Francia, EEUU, Reino Unido, Alemania y la UE “exigen la liberación inmediata e incondicional” de ambos políticos.

I am deeply concerned by news of detention of civilian leaders of the Malian transition. I call for calm & their unconditional release. My Special Representative is working closely with ECOWAS, the AU & all other international actors supporting the ongoing political transition.

— António Guterres (@antonioguterres) May 25, 2021