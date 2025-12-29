;

VIDEO. Alerta Amarilla en Las Condes por incendio forestal en sector San Carlos de Apoquindo

La medida se adoptó ante el rápido avance de las llamas en la zona precordillerana. Equipos de emergencia trabajan para contener el fuego y evitar que alcance las áreas residenciales cercanas.

Mario Vergara

Alerta Amarilla en Las Condes por incendio forestal en sector San Carlos de Apoquindo

Alerta Amarilla en Las Condes por incendio forestal en sector San Carlos de Apoquindo / Hans Scott

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró esta tarde Alerta Amarilla para la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, debido a un incendio forestal que se encuentra activo y con proyección de avance en el sector precordillerano.

El siniestro se concentra en las cercanías de San Carlos de Apoquindo, una situación que mantiene en vigilancia a las autoridades debido a la proximidad de las llamas con áreas residenciales y la Universidad de los Andes.

Despliegue aéreo y terrestre

Para combatir la emergencia, se ha dispuesto un amplio operativo de coordinación entre el Cuerpo de Bomberos de Santiago y la Corporación Nacional Forestal (CONAF). El objetivo principal es establecer líneas cortafuegos para evitar que el siniestro alcance las viviendas.

Dada la magnitud y la geografía del lugar, se ha activado el apoyo aéreo pesado. En la zona ya opera el Tanker Boeing 737, aeronave cisterna capaz de realizar descargas masivas de agua y retardante, vital para bajar la temperatura del incendio en las quebradas de difícil acceso para los brigadistas.

Recomendaciones a la población

Las autoridades han hecho un llamado urgente a la calma y a la responsabilidad. Senapred ha instruido a los residentes de Las Condes, especialmente a quienes viven en la cota mil y sectores aledaños al foco de fuego, a:

  1. Evitar la exposición al humo, cerrando puertas y ventanas si la pluma se dirige a sus hogares.
  2. Mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales y redes sociales de Senapred y Bomberos.
  3. Estar alertas ante una eventual orden de evacuación preventiva, en caso de que el comportamiento del fuego cambie drásticamente.

Los equipos de emergencia se mantendrán trabajando en el lugar hasta lograr la contención total del siniestro.

