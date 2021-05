Coronavirus: FDA autorizó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer desde los 12 años

Este lunes, la Administradora de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por su sigla en inglés) autorizó el uso de emergencia (EUA) de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech desde los 12 años.

Al respecto, Janet Woodcock, comisionada interina de la FDA, señaló que la expansión etaria “es un paso significativo en la lucha contra la pandemia de covid-19”.

“La acción de hoy permite proteger a una población más joven del covid-19, acercándonos a volver a la normalidad y poner fin a la pandemia. Los padres y tutores pueden estar seguros de que la agencia llevó a cabo una revisión rigurosa y exhaustiva de todos los datos disponibles, como lo hemos hecho con todas nuestras autorizaciones de uso de emergencia de la vacuna”, añadió.

Por su parte, la entidad señaló a través de un comunicado que “la FDA determinó que la vacuna Pfizer/BioNTech cumple con los criterios legales para enmendar la EUA, y que los beneficios conocidos y potenciales de esta vacuna en personas de 12 años o más superan los riesgos conocidos y potenciales, lo que respalda la uso en esta población”.

“Tener una vacuna autorizada para una población más joven es un paso crítico para continuar disminuyendo la inmensa carga de salud pública causada por la pandemia de COVID-19“, dijo Peter Marks, director del Centro de Evaluación Biológica de la FDA. “Con la ciencia guiando nuestro proceso de evaluación y toma de decisiones, la FDA puede asegurar al público y a la comunidad médica que los datos disponibles cumplen con nuestros rigurosos estándares para respaldar el uso de emergencia de esta vacuna en la población adolescente de 12 años o más”, continuó.

De este modo, la FDA enmendó la EUA que emirió el 11 de diciembre de 2020 para su administración en personas de 16 años o más.

