“Nos entristece”: laboratorio de vacuna Sputnik V se refirió al resultado positivo del presidente de Argentina

La medianoche de este sábado, el presidente argentino Alberto Fernández comunicó a través de su Twitter que dio positivo en un test de antígeno del Covid-19, lo que generó revuelo a nivel internacional.

El mandatario, de 62 años recién cumplidos, recibió la vacuna Sputnik V el pasado 21 de enero. Desde el Instituto Gamaleya de Rusia, autores de esta tecnología, reaccionaron frente a los resultados de Fernández.

“Nos entristece escuchar esto”, señaló la cuenta oficial de la vacuna. “Sputnik V tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones y un 100% de eficacia contra casos graves. Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves”.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!

