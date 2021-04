El primer ministro de Holanda logró superar una moción de censura

El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, evitó una moción de censura pero recibió una de desaprobación. La más compleja para el gobernante fue presentada por la ultraderecha y no tuvo los votos. La segunda presentación de los progresistas y democratacristianos tuvo un respaldo parlamentario de la mayoría.

Rutte enfrentó las mociones luego de negar erróneamente que comentó la posibilidad de dar un cargo a un diputado democristiano. La desaprobación no cuestiona al primer ministro en funciones sino su comportamiento. El ultraderechista Geert Wilders presentó la censura, que con respaldo implicaba el final de la carrera política del liberal.

De haber sido aprobada lo sacaba de liderato del ejecutivo interino y de su propio partido VVD. La desaprobación puede generar la dimisión de Rutte por el daño de imagen que sufrió en el debate parlamentario. Rutte dijo que no evalúa salir, que buscará restaurar “la confianza dañada” y que “sigue creyendo que es creíble”.

El parlamento holandés nombró un “explorador” independiente para estudiar posibilidades de formar gobierno. Las encargadas de estudiar las posibilidades indicaron una “función en otra parte” para Pieter Omtzigt, lo que fue una violación de los protocolos de esas reuniones. El DC era una de las voces más críticas con el gobierno.

Reuters informa que no está claro cuándo y de qué forma se reanudarían las conversaciones para la formación del gobierno. “El parlamento me ha dado un mensaje serio y haré todo lo posible para recuperar la confianza”, dijo Rutte a los periodistas. “Este fue un asunto muy serio, por el cual he ofrecido mis disculpas”, agregó el liberal.