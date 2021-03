El río Chicago se volvió a teñir de verde para celebrar otro Día de San Patricio en pandemia

Pese a que los medios estadounidenses aseguraron que no se iba a realizar, durante la mañana de este lunes Chicago despertó con el río que lleva el mismo nombre teñido completamente de verde para celebrar el Día de San Patricio, en honor a la gran cantidad de inmigrantes irlandeses que hay en la ciudad.

La festividad que se celebra cada 17 de marzo suele estar acompañada por desfiles, trajes característicos y tradiciones. Sin embargo, el año pasado se canceló tras el inicio de la crisis sanitaria por el Covid-19.

Lo que sí se suspendió por segundo año consecutivo es el característico desfile en Western Avenue. En cambio, la organización de dicho evento realizó un concurso de decoración de hogares llamado Shamrock Our Blocks.

En la instancia, los ciudadanos podían inscribirse pagando una tarifa de US$20 dólares, cuya recaudación se destinará a apoyar a las empresas locales que vieron afectadas sus ventas y continuidad a raíz de la pandemia.

“¡Feliz fin de semana del día de San Patricio, Chicago! Aunque no nos reunimos, pudimos honrar la tradición de muchos años al teñir el río Chicago de verde, gracias a Chicago Journeymen Plumbers. Si va a salir hoy, asegúrese de usar mascarilla y mantener su distancia”, sostuvo Lori Lightfoot, alcaldesa de Chicago en su cuenta de Twitter.

Although we didn’t gather, we were able to honor long-standing tradition by dyeing the Chicago River green, thanks to the Chicago Journeymen Plumbers. If you're heading out today, make sure to mask up and watch your distance. pic.twitter.com/UfU2GI74nC

— Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) March 13, 2021