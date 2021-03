Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó la represión en Myanmar

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) acordó condenar la represión en Myanmar. La entidad no denunció el golpe de estado ni definió las medidas para contrarrestarlo. Varios de los 15 estados miembros se opusieron a profundizar las decisiones ante lo que ocurre en la ex Birmania.

Los quince países sí aprobaron un texto que pide la contención a las fuerzas armadas de la nación asiática. También reclaman la liberación inmediata de las personas detenidas de forma arbitraria. La declaración fue impulsada por Reino Unido para condenar la violencia militar contra las protestas.

El texto final excluyó las referencias al golpe de estado y una advertencia sobre posibles medidas. Reuters informa que el retiro de esos temas se debió a la exigencia de países como China y Rusia. Desde el golpe militar la represión dejó al menos 60 víctimas, además de miles de heridos y detenidos.

Las manifestaciones reclaman a la dictadura que respeten los resultados de las elecciones de noviembre. La ciudadanía también exige la libertad de la mandataria electa Aung San Suu Kyi. El Consejo de Seguridad ya había reclamado la liberación de la Premio Nobel de la Paz y de otros líderes políticos.

Estados Unidos anunció sanciones contra dos hijos del jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing. Washington acusa a la dictadura de una “brutal matanza de manifestantes pacíficos”. Aung Pyae Sone y Khin Thiri Thet Mon poseen empresas y se congelaron los activos que puedan tener en EEUU. Antes había sancionados a altos funcionarios, como al jefe militar y principal gobernante.

Today, every member of the UN Security Council spoke with one voice to condemn the ongoing violence against peaceful protestors in Burma. The U.S. will continue to work with international partners to promote accountability for coup leaders and those responsible for this violence.

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) March 10, 2021