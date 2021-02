Enviado de Naciones Unidas a Myanmar advirtió de la escalada de violencia

El enviado especial de Naciones Unidas para Myanmar advirtió de la escalada de la violencia en el país. El experto informó que la junta militar sumó nuevas acusaciones contra la mandataria electa Aung San Suu Kyi. El relator de la ONU, Tom Andrews, manifestó su temor de que ya esté siendo juzgada en secreto.

El abogado de la Premio Nobel, Khin Maung Zaw, explicó que la dictadura la imputó con violar la ley de gestión de desastres naturales. “No hay nada justo en la junta. No es más que teatro. Y, por supuesto, nadie les cree”, afirmó a la Agencia AFP. Suu Kyi ya fue acusada por la importación de walkie talkies.

En la capital administrativa Naipyidó se desarrolla un levantamiento popular. Andrews alertó que “temo que este miércoles (…) la violencia escale a un nivel que no hemos visto desde el golpe ilegal del 1 de febrero”. El relator de ONU detalló “el traslado de soldados por lo menos a Rangún desde otras regiones”.

Tom Andrews precisó en un comunicado que “en el pasado, estos movimientos de tropas precedían a las matanzas, desapariciones y detenciones”. El enviado agregó que existen protestas masivas y tropas trasladadas. Por ello considera que “ante el precipicio de que los militares perpetren aún mayores crímenes“.

Los militares justificaron el golpe por un supuesto fraude en las elecciones de noviembre, en las que venció por amplia mayoría el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND). Deutsche Welle informa que Khin Maung Zaw dijo esperar que Suu Kyi y el presidente depuesto Win Myint, aparezcan durante el juicio.

When will the generals notice that their escalating war on the people of Myanmar is building stronger opposition at home even as the civil disobedience movement (CDM) builds greater admiration and support in nations throughout the world? Probably when it’s too late. pic.twitter.com/q7QyJt3RzS

— UN Special Rapporteur Tom Andrews (@RapporteurUn) February 16, 2021