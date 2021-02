ONU y EEUU exigieron que la dictadura de Myanmar detenga la “violencia letal”

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el “el uso de fuerza letal” por parte de la dictadura en Myanmar. Unas horas antes hubo al menos dos muertos por disparos de las fuerzas de seguridad en contra de los manifestantes. La represión también provocó decenas de heridos.

Guterres escribió en Twitter que “el uso de fuerza letal, intimidación y asedio contra manifestantes pacíficos es inaceptable”. El jefe de las Naciones Unidas agregó que “todos tienen derecho a reunirse pacíficamente”. Al finalizar reiteró su llamado a que se “respeten los resultados de las elecciones y regresen al gobierno civil”.

Los hechos más graves se registraron en la ciudad de Mandalay, en el centro de la ex Birmania. La policía disparó en contras de ciudadanos que protestaban en contra de la junta militar. Se trata de la actuación más violenta de las fuerzas de seguridad desde que el ejército desarrollara un golpe de estado del 1 de febrero.

La escalada de violencia llegó un día después del fallecimiento de Mya Thwate Khaing. Se trataba de una trabajadora que fue herida de bala el 9 de febrero y cuyo funeral se celebrará este domingo. El régimen de facto derrocó al gobierno vigente y a la mandataria electa Aung San Suu Kyi.

El vocero del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, dijo que la Casa Blanca está “profundamente preocupada”. El funcionario recalcó el rechazo de Washington a que las fuerzas de seguridad disparen contra manifestantes y continúen deteniendo y acosando a los disidentes.

Deutsche Welle informa que Price llamó a los militares de Myanmar a abstenerse de la violencia y abandonar el poder. La policía disparó balas de goma contra una concentración el 9 de febrero en Naypyidaw. Esa jornada recibió el disparo Mya Thwate Thwate Khaing, quien cumplió 20 años mientras estaba en un hospital.

I condemn the use of deadly violence in Myanmar.

The use of lethal force, intimidation & harassment against peaceful demonstrators is unacceptable.

Everyone has a right to peaceful assembly. I call on all parties to respect election results and return to civilian rule.

