Alemania prometió aclarar la matanza neonazi ocurrida cerca de Frankfurt

El violento ataque de un fanático de ultraderecha en 2020 sigue sin una respuesta oficial. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se comprometió a aclarar las “preguntas abiertas” en la matanza de Hanau. En esa ciudad, cercana a Frankfurt, un neonazi asesinó a nueve ciudadanos, luego a su madre y finalmente se suicidó.

Steinmeier manifestó sobre el ataque que “el esclarecimiento no es una cuestión aleatoria”. El presidente germano agregó “es una obligación del estado ante la opinión pública y ante quienes perdieron a sus seres queridos”. El político hizo el compromiso ante los familiares de las víctimas y en el aniversario del atentado.

El mandatario reconoció estar “conmocionado” porque el estado no fue capaz de “ofrecer protección, seguridad y libertad”. Steinmeier pidió a la ciudadanía no dejar pasar “el mal que habita entre nosotros: el odio, la marginación, la indiferencia“. El funcionario hizo un llamado a creer “en la fuerza de nuestra unidad”.

La ceremonia oficial tuvo los mensajes grabados de los familiares de las víctimas. En paralelo las autoridades alemanas con criticadas por no combatir seriamente las ideas extremistas. La madre de un fallecido reiteró que no entiende por qué la policía no acudió a tiempo al lugar, pese a las llamadas de auxilio.

Los agentes no se acercaron con celeridad a la zona, pese al aviso de que el atacante disparaba contra clientes en locales. Los primeros disparos se produjeron en un bar frecuentado por musulmanes, donde dejó tres muertos. Luego el neonazi de 43 años subió a su auto y fue a otro establecimiento, donde mató a seis personas.

La Deutsche Welle informa que entre las víctimas estuvo un joven cliente del primer bar. Él siguió en su auto al atacante, mientras trataba de avisar del ataque a la policía y finalmente fue abatido por el terrorista.