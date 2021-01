Las críticas de Trump a Pence tras negarse a no certificar a Biden: “No tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho”

“Es a mí razonamiento meditado que mi juramento de seguir y defender la Constitución no me permite reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos deben ser contados y cuáles no”.

Con estas palabras, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, rechazó las presiones que ejerce Donald Trump para no reconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales y, en cambio, anunció que certificará la victoria del demócrata en los comicios.

Luego que el número dos de la Casa Blanca enviara una carta al Congreso, en la que ratifica el triunfo de Biden, el actual presidente de la nación hizo duras críticas a Pence a través de su cuenta de Twitter y señaló que “no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución“.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021