España, Italia, Países Bajos y Bélgica suspenden vuelos desde Reino Unido por nueva cepa de Covid-19

Esta semana, las autoridades británicos alertaron que la nueva cepa de Covid-19, puede propagarse de manera más rápida, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a ser conscientes y cuidarse durante las fiestas de fin de año.

Tras conocerse esta situación, la cual fue catalogada de “extremadamente seria” por el ministro de Salud británico, Matt Hancock, varios países han decidido suspender los vuelos procedentes del Reino Unido.

Entre ellos se encuentran los Países Bajos, Bélgica, Italia y España, mientras que Alemania y Francia lo están estudiando. Todas estas medidas fueron tomadas porque la nueva variante del coronavirus es realmente contagiosa, hasta un 70% más que la cepa anterior.

“Tras conocer el anuncio de varios países de suspender sus vuelos con el Reino Unido, informamos de que el Gobierno de España ha pedido esta mañana a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y al presidente del Consejo, Charles Michel, una respuesta comunitaria coordinada ante esta nueva situación”, dicen fuentes del gobierno español sobre la situación.

Desde Italia, en tanto, informaron que “como Gobierno tenemos el deber de proteger a los italianos y por esa razón, tras haber avisado al Gobierno inglés, estamos a punto de firmar una medida con el ministro de Sanidad para suspender los vuelos con Gran Bretaña. Nuestra prioridad es proteger Italia y a nuestros connacionales”.

Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il @MinisteroSalute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna.

— Luigi Di Maio (@luigidimaio) December 20, 2020