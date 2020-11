“Seré un presidente para todos los estadounidenses”: El primer tuiteo de Joe Biden tras ser electo como mandatario de EE.UU.

Tras cuatro días de incertidumbre y diversas polémicas en medio del conteo de votos, finalmente el demócrata Joe Biden se quedó con la presidencia de Estados Unidos, frente al actual mandatario republicano Donald Trump.

A las 13:52 —hora de Chile— el ganador de estas elecciones escribió su primer tuit: “Me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país“.

“El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo: seré un presidente para todos los estadounidenses, hayan votado por mí o no“, agregó.

Finalmente, expresó que “mantendré la fe que han depositado en mí”, junto con adjuntar un video que muestra distintos lugares y personas de Estados Unidos, con la canción “America The Beautiful” de Ray Charles de fondo.

Cabe destacar que Biden cambió el contenido de su biografía en Twitter, en la que puso “presidente electo”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020