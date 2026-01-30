El CEAC de la U. de Chile presentó su temporada 2026, ampliando la experiencia de la Gran Sala Sinfónica Nacional / NICOLAS QUEZADA

Una nutrida y variada programación -que incluye desde un exintegrante de la banda de metal finlandés Stratovarius a una versión sinfónica de Canto para una semilla-, fue presentada por el Centro de Extensión Artística y Cultural, CEAC, de la Universidad de Chile.

La programación contempla a destacados directores y directoras, solistas nacionales e internacionales, más de 40 conciertos, estrenos de ballet, un nuevo Ciclo de piano, música de cámara y diversas actividades familiares, educativas, de mediación e incluso de artes visuales, profundizando la experiencia cultural de las y los asistentes al Complejo Universitario VM20.

La temporada 2026 del organismo y sus elencos fue dada a conocer la tarde de este miércoles 28 de enero en la Gran Sala Sinfónica Nacional, con la presencia de autoridades universitarias, representantes del mundo cultural, medios de comunicación e invitados especiales.

El lanzamiento contó con intervenciones artísticas a cargo de la Camerata Vocal, el violonchelista de la Sinfónica Nacional Cristian Gutiérrez, y un dúo conformado por Latorre al piano y el solista de los segundos violines de la OSNCH, Marcelo González.

Tradición, vanguardia, autores nacionales

La temporada sinfónico-coral de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile contempla una serie de 20 conciertos regulares, dos de ellos junto al Coro Sinfónico Universidad de Chile y dos con la Camerata Vocal. Asimismo, ocho conciertos especiales y cuatro familiares completarán la programación que este elenco ofrecerá en la Gran Sala Sinfónica Nacional, a lo que se sumarán diversas presentaciones en otros espacios, en el marco de los conciertos de extensión que se realizan cada año.

El Concierto para piano n.° 5, “Emperador” de Beethoven, con Asiya Korepanova como solista invitada; la Sinfonía n.° 1 en re mayor “Titán” de Mahler; Magnificat de Bach y Misa Brevis de Mozart, ambas interpretadas junto a la Camerata Vocal Universidad de Chile, serán algunas de las obras tradicionales que el público podrá disfrutar.

Ellas cohabitan con estrenos absolutos de compositores chilenos como Valeria Valle y Andrés Maupoint, abordando así tanto clásicos del repertorio universal como también nuevas propuestas.

A ellos se suman otras destacadas figuras nacionales de la composición que estarán presentes dentro de la temporada, como Luis Advis con Canto para una semilla, interpretado por Isabel Parra, además de Acario Cotapos, Enrique Soro, Manuel Bustamante y José Luis Domínguez.

Destacadas batutas, solistas y gran presencia femenina

El primero de los conciertos que presentará la Sinfónica será el viernes 13 y sábado 14 de marzo con un programa dirigido por la maestra invitada Zoe Zeniodi. JUnto a ella, habrá otras cinco batutas femeninas durante 2026: Barbara Dragan, actual consejera artística de la Sinfónica, Priscila Bomfim, Fernanda Lastra, Alejandra Urrutia y Simone Menezes, marcando así la temporada con la mayor cantidad de directoras en la historia de la orquesta.

Asimismo, reconocidos maestros nacionales e internacionales serán parte también de la temporada, como Maximiano Valdés, Helmuth Reichel, Luis Toro Araya, José Luis Domínguez, Rodolfo Fischer, Christian Lorca, Francois López-Ferrer, Nicolas Rauss, Ola Rudner, Ian Niederhoffer, Diego Naser, Wolfgang Wengenroth, Vladimir Fanshil, Daniel Rowland y Pascal Gallois, entre otros.

En cuanto a solistas, 2026 marcará el regreso del virtuoso violinista Yury Revich, además de la visita de artistas como el pianista Norman Krieger, el violista Vladimir Babeshko, y el oboísta José Urquieta.

La transición del BANCH

A su vez, la temporada ofrecida por el Ballet Nacional Chileno abrirá en el mes de abril con “De una luz a otra”, una nueva creación coreográfica del coreógrafo y director artístico de la compañía, Mathieu Guilhaumon, quien explica que es “una obra que explora el tránsito, el desplazamiento y la memoria”. La pieza surge como una colaboración con la destacada actriz Millaray Lobos García en la dramaturgia, y con Andrés Poirot en el diseño de iluminación, dos cercanos compañeros artísticos de Gilhaumon, con quienes ha compartido un largo recorrido creativo. El director agrega que es “una obra de transición, que interroga lo que se transforma, lo que permanece y la huella que los recorridos dejan en los cuerpos”.

El segundo ciclo presentará una creación inédita del coreógrafo brasileño Alan Keller, en lo que será su primera creación en Chile, una invitación que viene a reafirmar la apertura del ballet a lenguajes contemporáneos diversos.

La temporada de danza continuará a fines de agosto y comienzos de septiembre con la reposición de Voces, de Ihsan Rustem, una pieza clave del repertorio reciente de la compañía, que fue estrenada el año 2018. Durante noviembre, el cuarto ciclo marcará un momento clave para la compañía, puesto que presentará la primera creación de quien asuma la nueva dirección artística del Ballet, una obra que será concebida además junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

Finalmente, el cierre de la temporada llegará en diciembre con otra reposición: Cascanueces, una versión contemporánea de un clásico de la danza, pensada para acompañar a públicos de todas las edades durante las festividades de fin de año.

La fuerza de las voces

El Coro Sinfónico Universidad de Chile será parte de dos de los conciertos sinfónico-corales de la orquesta, además del tradicional programa de Semana Santa y una esperada Gala Lírica dentro de los conciertos especiales. En tanto, la Camerata Vocal será parte también de dos conciertos sinfónico-corales, mientras que ofrecerá otros dos conciertos dentro de su temporada: Misa Tango de Palmeri y un programa con Madrigales de Monteverdi, en una colaboración con Syntagma Musicum Usach.

Junto con los elencos, destacadas voces solistas serán parte de diversos programas a lo largo del año: Javier Arrey, barítono; Evelyn Ramírez, mezzosoprano; Paulina González, soprano (FIA); Felipe Catalán, tenor; Arturo Jiménez, barítono; Patricia Cifuentes, soprano; Pilar Garrido, soprano (FIA); Gonzalo Quinchahual, tenor (FIA); Christian Senn, barítono (FIA); Fanny Becerra, soprano; Valeria Vega, mezzosoprano; Francisco Espinoza, tenor; David Gáez, barítono; Tabita Martínez, soprano (FIA); y Francisco Salgado, barítono.

La temporada 2026 del CEAC puede ser visualizada a través de este enlace, mientras que las entradas y abonos para los distintos eventos se encuentran disponibles a través de ticketplus.cl. Más información en www.ceacuchile.cl.