“Biden socialista” y “dicen que soy inmune” al Covid-19: Las frases que dejó el mitin de Donald Trump en Florida

El regreso de Donald Trump a la campaña presidencial de Estados Unidos fue entre una multitud de adherentes en Florida. El actual Presidente, que lucha por la reelección, encabezó un mitin en dicho estado, luego de haber padecido Covid-19 y tras asegurar que se encuentra recuperado. “Dicen que soy inmune”, señaló durante su intervención.

Medios locales aseguraron que el Mandatario tomó sus precauciones: pese a aparecer sin mascarilla, mantuvo la distancia física y evitó estrechar manos, pese a ofrecer “besos” a mujeres y niños antes de partir a Florida. Lo que también se mantuvo fue el tenor de sus discursos, apelando al “socialismo” de su rival, el demócrata Joe Biden.

“Quieren convertir esto en una Cuba socialista, en una Venezuela“, remarcó Trump durante su discurso, junto con agregar que “Biden era un gran amante de (Fidel) Castro, ¿lo sabían? Mi oponente quiere darle todo a Cuba y a los Castro, y también quiere darle todo a Nicaragua y a Venezuela”.

“Todos tenemos corazón y queremos cuidar de la gente, pero lo que él está haciendo es decirle a millones de personas que vengan a nuestro país que van a tener educación, salud, todo… No podemos hacerlo, no podemos financiarlo, no podemos encargarnos de otra gente“, sostuvo el actual Mandatario.

Sin apartarse de la población latina, Trump insistió en que México continuará pagando el muro y se jactó de la cooperación con el gobierno de dicho país: “Hay 27 mil soldados mexicanos protegiendo la frontera. México lo está haciendo estupendo”.

Se espera que el Presidente republicano continúe la gira durante la semana con mitines en Iowa, Pennsylvania y Carolina del Norte, estados clave de las elecciones fijadas para el 3 de noviembre.