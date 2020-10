Joe Biden anunció que él y su esposa dieron negativo por coronavirus

Una gran conmoción ha generado la noticia de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su esposa Melania dieran positivo por Covid-19.

Ante esta situación, el candidato demócrata a la presidencia de EE.UU. y rival electoral de Trump, Joe Biden, se realizó exámenes junto a su esposa que descartaron su contagio luego de participar en el debate presidencial.

“Me complace informar que Jill y yo hemos dado negativo en las pruebas de COVID. Gracias a todos por sus mensajes de preocupación. Espero que esto sirva de recordatorio: usa mascarilla, mantén la distancia social y lávate las manos“, afirmó Biden a través de su cuenta de Twitter.

Recordemos que más temprano, el demócrata le deseo una buena y pronta recuperación al Presidente norteamericano y su esposa, sumándose a diversos líderes mundiales.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020