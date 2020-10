Donald Trump y Melania Trump dieron positivo en test del coronavirus Covid-19

La Casa Blanca informó la madrugada de este viernes 2 de octubre que el gobernante republicano Donald Trump y la primera dama Melania Trump dieron positivo en sus exámenes de detección del coronavirus Covid-19.

La noche de este miércoles el gobierno estadounidense había anunciado que el mandatario estuvo en estrecho contacto con Hope Hicks. La asesora ya estaba infectada del SARS-CoV-2 cuando compartió con Trump.

El presidente norteamericano, de 74 años, había confirmado al Canal Fox el contagio de Hicks, precisando que se realizarían el test debido a que “paso mucho tiempo con Hope y también la primera dama”.

El anuncio definitivo lo hizo el propio Donald Trump en su cuenta de Twitter: “Dimos positivo por Covid-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos juntos!“.

Ahora el presidenciable republicano deberá entrar en cuarentena en plena campaña electoral. El centro de enfermedades de EEUU recomienda un aislamiento de 14 días, pero Trump pudiera no cumplirla.

El médico de la familia presidencial, Sean Conley, emitió un comunicado en el que afirma que “planean quedarse en casa dentro de la Casa Blanca durante su convalecencia” y agrega que “mantendremos una vigilancia atenta”.

BREAKING: President Trump and First Lady have tested positive for Covid-19, the president tweets. pic.twitter.com/WJSe0ajbWV

— MSNBC (@MSNBC) October 2, 2020