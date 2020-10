Donald Trump fue trasladado a un centro médico de Estados Unidos tras confirmar contagio de Covid-19

Complicaciones durante las últimas horas terminaron con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en un centro médico de Estados Unidos tras confirmarse su contagio con Covid-19 que adelantó la prensa norteamericana durante la noche del pasado jueves.

Según diversas fuentes de la prensa de Estados Unidos, un helicóptero llegó hasta la Casa Blanca para trasladar al mandatario al centro médico militar nacional Walter Reed donde, según permanecerá allí durante varios días, tal como informaron desde la sede gubernamental norteamericana.

“Por mucha precaución, y por recomendación de su médico y expertos médicos, el presidente trabajará desde las oficinas presidenciales en Walter Reed durante los próximos días“, adelantaron desde la Casa Blanca.

Pese a que durante la mañana informaron que Trump se encontraba “bien y de buen humor“, lo cierto es que en horas de la tarde: “estuvo siendo evaluado por un equipo de expertos y juntos hicimos recomendaciones al presidente y la primera dama con respecto a los siguientes mejores pasos“, aseveró el comandante de la Marina, el Dr. Sean Conley.

