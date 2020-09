Michelle Bachelet se refirió a la necesidad de acceso de las mujeres a salud sexual y reproductiva

“Mi cuerpo, mi elección, mis derechos”, fue parte del mensaje que la ex Presidenta Michelle Bachelet, y alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó la mañana de este lunes en sus redes sociales, aludiendo así al día de acción global por el aborto legal y seguro.

Bachelet además indicó en su mensaje que “se debe proteger los derechos de las mujeres a los servicios de atención médica, incluyendo la salud sexual y reproductiva“.

El 28 de septiembre se instauró en 1990 como el día para la lucha a favor de la despenalización del aborto, aludiendo principalmente a la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo.

En Chile, la interrupción del embarazo se despenalizó en tres causales en 2017, las que contemplan la violación hasta las 12 semanas de gestación, el peligro de vida de la madre y deformación del feto a un nivel que no sea posible la sobrevida una vez nacido.

My body.

My choice.

My rights.

Women's rights to health care services, including those related to sexual and reproductive health, must be protected.#SafeAbortionDay

— Michelle Bachelet (@mbachelet) September 28, 2020