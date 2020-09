Fiscalía de Nueva York abre opción de juzgar a Donald Trump por fraude al fisco

Un golpe noticioso a seis semanas de las elecciones en Estados Unidos. El fiscal general de Manhattan expresó que tendría base suficiente para investigar a Donald Trump y sus negocios por fraude fiscal. La oficina de Cyrus Vance asegura en un documento que informaciones y testimonios justificarían un gran jurado.

La formación de ese gran jurado sería para que se pronuncie sobre eventuales delitos como desfalco en seguros, falsificación de documentos financieros y fraude al fisco. El fiscal general lleva más de dos años en una batalla jurídica con el mandatario republicano, para obtener sus declaraciones de renta y revisar sus negocios.

Un documento presentado a la corte plantea que “incluso si el gran jurado sólo estuviera probando la certeza de las alegaciones públicas, el resto de las informaciones ayudarían a justificar plenamente el alcance de formar un gran jurado“. Vance en 2019 quiso obtener ocho años de declaraciones de impuestos de Trump.

A inicios de septiembre un corte federal de apelaciones aplazó la orden que retrasa hacer públicos los pagos de impuestos del republicano. Cyrus, Vance no ha revelado el alcance de la investigación que desarrolla la fiscalía. Los abogados del multimillonario estiman que la investigación debería pararse por tener motivos políticos.

The New York Times aclara que en julio la Suprema decidió que Trump no podía bloquear la información financiera y fiscal que requería la fiscalía. Los defensores de Trump colocan sobre la mesa la “inmunidad” del presidente mientras ocupe el cargo. Ahora se verá si este caso influye en las presidenciales.