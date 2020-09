Incendio afecta a bodega en el puerto de Beirut, un mes después de la explosión que mató a casi 200 personas

Un incendio comenzó en las instalaciones del puerto de Beirut, en el Líbano, un mes después de la explosión que dejó daños y cerca de doscientos muertos en toda la ciudad.

El fuego afectó a una bodega que ya había sido dañada por el estallido de un almacén con nitrato de amonio.

De acuerdo con el ejército del Líbano, las llamas afectaron una bodega con productos libres de impuestos, que guardaba aceite y neumáticos.

Las redes sociales se llenaron de videos de la columna de humo que emergió del puerto, acompañados con mensajes que recordaban la explosión del 4 de agosto.

Port of #Beirut now. Firefighters are struggling to control the fire. Look at the truck, it has photos of 10 of their colleagues who passed away a month ago at that same location. pic.twitter.com/4pOyaQU3DH

— Imad Bazzi (@TrellaLB) September 10, 2020