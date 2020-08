Obama llamó a los estadounidenses a votar: “No dejen que les quiten la democracia”

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo este miércoles su esperada intervención en la convención demócrata de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, oportunidad en la que instó a sus compatriotas a votar y entregó palabras de ánimo a los que podrían quedarse sin posibilidad de emitir su sufragio.

“Esperan dificultarles al máximo su voto y convencerlos de que su voto no importa. Así es como ganan (…) Así es como nuestra democracia se marchita. Hasta que no haya democracia en absoluto no podemos permitir que eso suceda. No dejen que les quiten el poder. No dejen que les quiten la democracia“, dijo el expresidente.

En tanto, y haciendo una clara alusión a la campaña de 2016 del presidente Donald Trump, Obama agregó que “ningún estadounidense puede arreglar este país solo, ni siquiera un presidente. La democracia nunca tuvo la intención de ser transaccional, tú me das tu voto, yo hago todo mejor. Requiere una ciudadanía activa e informada”.

El exmandatario puntualizó que “les estoy pidiendo que crean en su propia capacidad, que asuman su propia responsabilidad como ciudadanos. Para asegurarnos de que los principios básicos de nuestra democracia perduren, porque eso es lo que está en juego ahora mismo, nuestra democracia“.