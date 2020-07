Trump sugirió posponer las elecciones presidenciales programadas para noviembre

Donald Trump sugirió posponer las elecciones presidenciales en Estados Unidos, programadas para el 3 de noviembre de 2020.

El mandatario estadounidense apuntó a la votación por correo que varios estados han implementado como medida sanitaria, en medio de la pandemia de Covid-19, como su argumento principal.

“Con la votación universal por correo (no la votación en ausencia, lo cual es bueno), 2020 será la elección más inactiva y fraudulenta“, tuiteó Trump.

“Será una gran vergüenza para Estados Unidos. ¿Retrasar la elección hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura ?“, agregó.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

En un tuit anterior, el presidente de Estados Unidos afirmó que la votación por correo “ya está demostrando ser un desastre catastrófico”.

“Los demócratas hablan de influencia extranjera en la votación, pero saben que la votación por correo es una manera fácil para que los países extranjeros entren en la carrera. ¡Incluso más allá de eso, no hay un conteo exacto!”, agregó.

Mail-In Voting is already proving to be a catastrophic disaster. Even testing areas are way off. The Dems talk of foreign influence in voting, but they know that Mail-In Voting is an easy way for foreign countries to enter the race. Even beyond that, there’s no accurate count!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020