Viróloga china que huyó a Estados Unidos aseguró que su país miente respecto al Covid-19

Li-Meng Yan, especialista china en virología e inmunología, ha asegurado que su país miente sobre información respecto al Covid-19, razón por la que tuvo que huir a Estados Unidos durante abril.

En una entrevista para Fox News, Yan explicó que fue una de las primeras en estudiar el virus y que, supuestamente, averiguó que este se estaba transmitiendo de forma veloz entre la población. Además detalló que el Gobierno de China sabía de la existencia y el peligro del coronavirus antes del brote ocurrido en Wuhan, a fines de 2019.

Según explicó la viróloga, fue en este periodo de tiempo donde un presunto consultor de la OMS, el doctor Leo Poon, ocultó su investigación y le pidió que guardara silencio, dejando entrever que podía perder la vida si hablaba de su descubrimiento.

“Él me pidió que guardara silencio y que tuviera cuidado. Que no tocara la línea roja, es decir, que no fuera contra los procedimientos del Gobierno de China y que no contradijera sus principios. Si no, me metería en problemas y podría desaparecer“, señaló.

Desde la OMS negaron dichas acusaciones asegurando que no tienen datos que acrediten que Li-Meng Yan trabajara para un laboratorio especializado en virus y pandemias como ella menciona, y afirmaron que tampoco tiene en sus archivos datos sobre el doctor Leo Poon, el supervisor de Yan.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bJUOi6","duration":"00:05:27","type":"video","download":""}]}