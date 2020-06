Bachelet advierte que anexión de Cisjordania por parte de Israel es ilegal

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la expresidenta Michelle Bachelet, advirtió este lunes a Israel que desista de su intención de anexar una parte de Palestina porque “es ilegal. Punto. Cualquier anexión. Ya sea el 30% de Cisjordania, o el 5%”.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aspira a anexar parcialmente un tercio de Cisjordania este 1 de julio pese al rechazo internacional, con el agravante de que los palestinos que queden en la zona absorbida no recibirán la ciudadanía israelí, lo que abre un espacio de desigualdad de derechos con los colonos de los asentamientos judíos que es catalogado por ONGs como un “apartheid”.

Según Bachelet la medida tendría “un impacto desastroso para los Derechos Humanos” a lo largo del Oriente Medio que “durará décadas”, ya que “dañará gravemente las posibilidades de una solución con dos Estados, debilitará las posibilidades de retomar las negociaciones, y perpetuará las serias violaciones a las leyes internacionales y a los DD.HH. que atestiguamos hoy en día”.

UN Human Rights Chief @mbachelet urges #Israel not to proceed with its plans to illegally annex a swathe of occupied Palestinian territory, saying it would have a disastrous impact on #HumanRights of Palestinians and across the region.

