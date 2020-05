“Pregúntale eso a China”: Trump protagonizó nuevo round con periodistas en la Casa Blanca

Una vez más, el Presidente estadounidense Donald Trump generó controversia en un punto de prensa. Durante esta jornada, el Mandatario evadió las preguntas de dos periodistas, pertenecientes a las cadenas CBS y CNN, en medio de las alarmantes cifras que presenta el país norteamericano debido al avance del Covid-19.

Dicha situación ocurrió en la Casa Blanca, mientras Trump afirmaba que el país era líder en la cantidad de personas que se realizaban el test del coronavirus. Sin embargo, el conflicto se desató cuando la corresponsal Weijia Jiang, de la CBS, formuló la siguiente pregunta.

“Ha dicho muchas veces que a Estados Unidos le está yendo mucho mejor que a cualquier otro país en lo que respecta a las pruebas. ¿Por qué importa eso? ¿Por qué es una competencia global para usted si todos los días los estadounidenses siguen perdiendo la vida y estamos viendo más casos todos los días?“, señaló Jiang.

Trump respondió que “bueno, están perdiendo la vida en todas partes del mundo y tal vez esa sea una pregunta que deberían hacerle a China, no me pregunten, pregúntale eso a China, ¿está bien? Cuando les hagas esa pregunta, puede que obtengas una respuesta inusual”. Después, quiso cederle la palabra a Kaitlan Collins, de CNN.

La periodista de la CBS insistió en su consulta: “Señor, ¿por qué me dice eso a mí específicamente? ¿Que yo debería preguntarle a China?“. A lo que el Mandatario estadounidense respondió “estoy diciéndoles. No se lo digo específicamente a nadie, se lo digo a cualquiera que haga una pregunta desagradable como esa“.

Luego, la reportera de CNN trató de hacerle preguntas a Trump. Sin embargo, el Presidente optó por dejar de manera abrupta el punto de prensa.

Trump ends news conference amid clashes with journalists, after suggesting an Asian American reporter should “ask China” pic.twitter.com/4cmksFhfYu

— The Washington Post (@washingtonpost) May 11, 2020