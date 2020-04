Reportaje sobre víctimas de lesiones oculares durante el estallido social fue premiado por el World Press Photo

Durante este jueves, World Press Photo, competencia encargada a premiar las mejores producciones de prensa en el mundo anunció a los ganadores en sus diferentes categorías.

En la categoría “World Press Photo Online Video of the Year”, un grupo compuesto por estadounidenses y chilenos se quedó con el premio. Brent McDonald, periodista estadounidense reporteó en pleno estallido social, junto a Alejandra Carmona y un grupo de ocho personas más, produciendo el corto “‘It’s Mutilation’: The Police in Chile Are Blinding Protesters (Es una mutilación: La policía en Chile está dejando ciegos a los manifestantes).

Carmona, comentó en sus redes sociales el triunfo, publicando un tweet referente a la competencia.

La periodista agradeció a quienes dieron su relato e contaron su historia sobre el estallido.

¡Ganamos! Primer lugar en corto documental en el @WorldPressPhoto https://t.co/LPLHoHAFTz

Aquí está el docu: https://t.co/a84aW1Ws5g Un agradecimiento especial a todos quienes compartieron sus historias y el impacto del estallido en sus vidas. — Alejandra Carmona (@ale_carmona) April 16, 2020

Asimismo, compartió el enlace del video destacado por World Press Photo en su sitio web. El cortometraje cuenta la historia de personas con daño ocular debido al actuar de la policía chilena.