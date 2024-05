“Es pura responsabilidad mía”: Ricardo Gareca desliga a la ANFP de los problemas por citar a Cabral a La Roja

Santiago

Este martes, Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, conversó con Los Tenores a poco más de un mes del debut de La Roja en Copa América, sin ponerse grandes metas en torno al torneo continental.

“Estamos en la etapa de conocernos aún. Ya estuvimos 10 días en Europa, ahora tenerlos con nosotros más tiempo. Podemos ambicionar lo que nos propongamos. La meta nuestra es clasificar al Mundial, esto es parte del proceso”, expuso en conversación con Diego Sáez y Alberto López, los enviados especiales de ADN Deportes a la cita continental.

Al respecto, abordó las situaciones de algunas figuras de La Roja, como Claudio Bravo, que anunció su salida del Real Betis, en torno a su futuro en el cuadro nacional. “Va a depender de él, como está. En la medida que esté competitivo y quiera ser convocado, está en la consideración nuestra. No puedo adelantar nada, pero goza de nuestra confiabilidad, nos gusta”, dijo Ricardo Gareca, valorando el momento de Eduardo Vargas.

“Es un delantero que nos gusta mucho. Mientras él esté en condiciones de realizar los entrenamientos y todo, es de nuestro interés porque tenemos un gran conocimiento de él. Está muy vigente todavía. Para él, la selección sigue siendo prioridad y comprobamos que está en forma. Desconozco lo de su vida espiritual, me interesaba saber de sus intereses por la selección”, señaló, junto con descartar el responsabilizar a la ANFP por los problemas en torno a que Luciano Cabral pueda ser considerado para la Copa América.

“Lo hemos estado siguiendo. Lo que tenga que ver con formalidades o cuestiones administrativas escapa a lo nuestro. En todo caso, está en la lista y todavía no me han dicho absolutamente nada de que no pueda estar. Hasta que no me digan otra cosa, lo sigo teniendo en cuenta. No tiene nada que ver la Federación. Los dirigentes, cuando les pasé la lista, tiene que ver estrictamente con lo futbolístico, nadie puede saber si Estados Unidos te puede negar la visa. Es pura responsabilidad mía de incluirlo en la lista”, insistió el “Tigre”, que también se desmarcó de la salida de Rodrigo Robles como gerente de selecciones.

“Recién estoy comenzando acá. Siempre fue una persona muy presente, muy atenta. Prefiero no opinar de eso, tiene que ver con el tema administrativo, no puedo aportar mucho”, comentó, junto con defender la infraestructura del lugar en el que se desempeña, Juan Pinto Durán.

“Reúne todas las condiciones para poder trabajar. En instalaciones, es normal, por la atención es espectacular. Estamos muy agradecidos”, concluyó Ricardo Gareca en la charla con Los Tenores.