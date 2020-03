Pedro Aznar compartió un poema sobre la pandemia por coronavirus

El destacado cantante argentino, Pedro Aznar, compartió un poema sobre la contingencia en el mundo debido al coronavirus Covid-19.

Con la reflexión “la pregunta permanece” sobre cómo ha afectado esta pandemia a la cotidianeidad, el artista relata sus vivencias, comentando que “las ciudades parecen maquetas de una peli apocalíptica, de una guerra donde todo sigue en pie, pero no ha quedado nadie”.

El potente mensaje revela la situación que se vive en Argentina frente a la cuarentena y la gran cantidad de contagiados por el virus. “Me indigno ante el mal gusto de los aprovechadores que buscan un minuto de aire, haciendo o diciendo tonterías demagógicas”, añade el trasandino señalando a quienes sacan partido de esta crisis sanitaria.

Asimismo, el ex Serú Girán dio un mensaje a las autoridades de todos los países, por no haber actuado antes: “Los gobiernos salen ahora a sostener la economía, subvencionando, recortando impuestos, dando incentivos. Por qué no lo han hecho para cambiar el nefasto paradigma y salir del descarrilamiento inminente“.

El poema finalizó con un mensaje claro: “La pregunta permanece, cuando todo esto pase ¿Vamos a seguir permitiendo que todo siga como antes?”

El poema: La pregunta permanece

Miro las calles vacías en la tele

con el alma enmudecida

Las ciudades parecen maquetas

de una peli apocalíptica

de una guerra donde todo sigue en pie

pero no ha quedado nadie

Escucho a los vecinos adornar

la quieta inquietud

como se puede

Mis amigos esquivan apenas

la desesperación

Cuidan o lloran a sus padres

no saben bien qué responderle

a sus hijos

Compartimos listas de películas

recomendaciones de libros

frases inspiradoras

chistes y buenos deseos

con una alegría a media asta

como esos saludos a parientes lejanos

en la sala de espera de un enfermo

terminal

Yo me duermo después de un par de vueltas

al remoto

Me pregunto

como todos

cuánto más

Me indigno ante el mal gusto

de los aprovechadores

que buscan un minuto de aire

haciendo o diciendo tonterías demagógicas

Me enervo ante las bestias que inundan

de falsas alarmas

Me harto de escuchar siempre lo mismo

y que no haya otro tema

Entiendo, acepto y cumplo

con el gran botón de pausa

que se le ha impuesto al mundo

y me pregunto

si no podremos salir mejores

al otro lado del miedo

Pudimos hacer esto

pudimos parar todo

para no sucumbir

Por qué no podemos parar

barajar y dar de nuevo

en un mundo que corre

atropelladamente

al precipicio?

Los gobiernos salen ahora

a sostener la economía

subvencionando

recortando impuestos

dando incentivos

Por qué no lo han hecho

para cambiar el nefasto paradigma

y salir del descarrilamiento inminente

en lugar de seguir apretando la garganta

del planeta

con una garra de mugre y avaricia?

No importa quién empezó la pulseada

si el virus fue plantado o no

La pregunta permanece

Cuando todo esto pase,

¿vamos a seguir permitiendo

que todo siga como antes?