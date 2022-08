A poco más de 100 días del arranque del Mundial de Qatar 2022, la FIFA confirmó la modificación de la programación del partido inaugural.

A través de un breve comunicado, el organismo anunció el cambio de fecha para el partido entre Qatar y Ecuador, compromiso que dará inicio a la cita mundialista. Originalmente, el encuentro estaba programado para el lunes 21 de noviembre, pero ahora se jugará el domingo 20.

Bureau of the FIFA Council confirms #WorldCup 2⃣0⃣2⃣2⃣ opening ceremony and match 🇶🇦 v. 🇪🇨 brought forward one day as stand-alone event to 20 November, at 19.00. 🇸🇳 v. 🇳🇱 rescheduled from 13.00 to 19.00 on 21 November. pic.twitter.com/GsktwYNYCl

— FIFA Media (@fifamedia) August 11, 2022