¿Qué tiene que ver Perú en el reclamo de Chile ante FIFA por la situación de Byron Castillo?

La apertura de un expediente disciplinario por parte de FIFA ante el reclamo expuesto por Chile ante la irregular inscripción del defensor Byron Castillo sumó un protagonista inesperado para muchos: Perú.

Esto a razón de lo informado por el ente rector del fútbol mundial, que planteó que “se ha invitado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria”.

Según lo planteado por la ANFP ante las consultas de ADN Deportes, la inclusión de Perú en el reclamo por Byron Castillo se debe a que la Comisión Disciplinaria de FIFA considera que son “parte directamente afectada por una posible decisión”.

La postura de Perú ante el caso Byron Castillo

Días atrás, en la Federación Peruana de Fútbol descartaron que el tema pudiera afectarlos. “Si ha habido una irregularidad o negligencia en Ecuador, se podría dar una sanción hacia ellos. Sin embargo, el tema de Chile y Ecuador no tiene ninguna implicancia sobre Perú. Castillo no jugó contra nosotros y por eso es que no hay ningún problema”, planteó el gerente de selecciones incaico, Antonio García Pye, en diálogo con RPP.

Sin embargo, el tema pasa por las opciones que pueda plantear FIFA para castigar a Ecuador por las irregularidades del defensa: una opción es que se le resten los puntos en los partidos que jugó el central de Barcelona de Guayaquil y, con ello, Chile, clasifique directamente a Qatar 2022; la otra es que se de fuera a los del Guayas y “corra la lista”, lo que le permitiría al cuadro de Ricardo Gareca evitar el repechaje a la Copa del Mundo.

Una tercera vía, aunque menos viable, es que con el descarte de Ecuador, se recurra al seleccionado con mejor ranking FIFA para ocupar su lugar en la próxima cita planetaria.

Habrá que esperar cómo sigue el proceso en los próximos días para conocer las sanciones que pueda entregar la Comisión Disciplinaria respecto al tema en función de los antecedentes que expongan Chile, Ecuador, y también Perú.