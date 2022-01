The Best 2021: La Premier League dominó las votaciones en el equipo del año

Durante esta jornada se dieron a conocer los ganadores de los Premios The Best en su edición 2021, eligiendo al equipo del año con un 11 titular de lujo y dominado por la Premier League.

Esta premiación entregó el reconocimiento a diferentes futbolistas, en su categoría femenina y masculina. En el fútbol femenino destacó el triunfo de la chilena Christiane Endler como la mejor arquera del mundo.

Para la clasificación masculina aparece el premio de Robert Lewandowski como el más importante, reconociéndolo como el mejor futbolista del planeta.

Otra de las categorías más populares se basa en un colectivo, eligiendo al XI ideal. Se trata de un equipo lleno de figuras, algo surrealista si se considera el precio de cada uno de los nombres.

Este año el fútbol inglés demostró una vez más y de otra manera, por qué es considerada la mejor liga, de mayor nivel y competitividad. De las 11 figuras, cinco militan actualmente en la Premier.

En cuanto al resto, la cosa está más equilibrada, con dos jugadores en Alemania, dos en Francia, uno en Italia y uno en España. Las cinco ligas más grandes están presente aunque se aprecia un claro bajón del fútbol español que incluso ha bajado su valor de mercado.

🏆 THIS is the 2021 Men’s FIFA FIFPRO #World11

By the players, for the players.@FIFAWorldCup pic.twitter.com/i0dYe7KUwI

— FIFPRO (@FIFPRO) January 17, 2022