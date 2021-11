Manchester United: Zinedine Zidane es la primera opción de los ‘Diablos Rojos’ aunque la operación sea complicada

El Manchester United atraviesa un duro momento y este domingo oficializó la salida de Ole Gunnar Solskjaer, lo que abre la opción de Zinedine Zidane para dirigir al equipo. El francés es la primera posibilidad a la que apuntan desde Old Trafford.

Si bien los ‘Red Devils’ están bien encaminados en la UEFA Champions League, no presentan un buen juego y dejan bastantes dudas acerca de su rendimiento. En tanto, en la Premier League se ubican octavos con 17 puntos, perdiendo cuatro de los últimos cinco partidos.

Ahora que la banca está disponible, comenzó la lluvia de nombres en el “Teatro de los Sueños”, sin embargo, son tres los candidatos seguros que le interesan a la directiva. Entre esos nombres aparece Zidane.

El director técnico se encuentra sin equipo desde finales de junio, cuando dejó el cargo en el Real Madrid. Cabe mencionar que los dirigentes del club ya habían realizado un acercamiento a ‘Zizou’ en ocasiones pasadas, sin lograr mayor éxito.

Si se llega a concretar la firma, el francés se reencontraría con Cristiano Ronaldo y Rphael Varane, a quienes ya tuvo bajo su mando en su periodo con la escuadra merengue.

Zinedine es un gran nombre para dirigir a los ‘Diablos Rojos’, avalados por sus logros y por la capacidad que tendría para manejar un plantel lleno de estrellas. El manejo de camarín fue uno de los puntos principales que se le atribuyó a Solskjaer.

A pesar de que la idea ha tomado bastante fuerza, algunos medios independientes han asegurado que el francés se negaría a su llegada a Inglaterra. Entre sus motivos se encontraría la barrera idiomática y la decisión de su esposa, quien supuestamente no quiere llegar a la isla británica.

Los otros candidatos a la banca de los ‘Diablos Rojos’

Desde la directiva han asegurado que en caso de no llegar a un acuerdo con el técnico de 49 años campeón de la Champions, mantendrán un interinato hasta final de temporada. La situación en el Manchester United requiere urgencia, pero si no es Zinedine Zidane, no será nadie de momento.

A pesar de esto, los ‘Diablos Rojos’ manejan otras opciones para la banca del equipo. Erik ten Hag, el técnico holandés del Ajax está en carpeta dentro del Old Trafford y ya había sido sondeado por el FC Barcelona previamente.

Otro de los candidatos es un conocido para los ‘Devils’, ya que actualmente es entrenador del Leicester City de la Premier League. Brendan Rodgers, norirlandés de 48 años es bien valorado actualmente en la liga y cuenta con el respaldo de los Glazers.

Si bien estos tres nombres son los principales que manejan en Manchester United, existe un candidato de renombre que se mantiene vigente. Se trata de Mauricio Pochettino, quien suena como posible carta sucesora de Ole.

Cabe mencionar que el argentino dejó una muy buena imagen en la Premier tras su paso por el Tottenham. Considerando su presente, es complicado que deje el PSG para asumir el mando de los ‘Diablos’.