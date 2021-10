El inesperado comentarista en la goleada del Manchester United al Tottenham

Pese a lo complicado que llegó Ole Gunnar Solskjaer respecto a su continuidad en la banca del Manchester United, terminó celebrando una goleada sobre el Tottenham por 3-0 en la Premier League y con un particular testigo: Gustavo Poyet.

Esto luego que la transmisión de Bein Sports, una de las señales que tiene los derechos para la transmisión de los partidos, invitó al ex entrenador de Universidad Católica al Tottenham Hotspurs Stadium para participar de la emisión en vivo.

Considerando su experiencia en el fútbol inglés tras su exitoso paso por el Chelsea en la década de los 90, Gustavo Poyet estuvo presente haciendo el análisis táctico para la victoria del Manchester United. “Han sorprendido al Tottenham desde un comienzo, especialmente con Cavani y Cristiano Ronaldo aprovechando los espacios entre líneas. Ronaldo iba a tener una chance y la concretó”, explicó el charrúa en parte de su comentario al entretiempo.

