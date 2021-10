Francia logró épica remontada ante Bélgica y aseguró su paso a la final de la UEFA Nations League

La selección de fútbol de Francia se impuso ante el combinado de Bélgica en un infartarte partido que definió el pase a la final de la UEFA Nations League.

El actual campeón del Mundo ganó un partidazo por 3-2 ante los belgas en Turín y se alista para enfrentar a la selección española en la gran final.

Los dirigidos por Roberto Martínez abrieron el marcador a los 37 minutos de juego con un gol de Yannick Carrasco, quien dentro del área sacó un zurdazo al primer palo que dejó sin opción a Hugo Lloris.

El segundo tanto llegó poco tiempo después, a los 40′ en los pies de Romelu Lukaku tras la asistencia de Kevin De Bruyne. El jugador del Chelsea remató con otra definición al palo del arquero a muy pocos metros del arco, registrando el 2-o momentáneo.

Si bien el partido que no era ampliamente dominado por los ‘Diablos Rojos’ y se veía ajustado, el marcador ilusionaba de cara a la segunda mitad.

La reacción de los ‘Galos’ llegaría recién sobre la hora de partido, aunque sería firme y eficaz. A los 62 minutos del partido, Karim Benzema recibió un balón de espaldas al arco cerca del punto penal y, luego de girar, remató para marcar el descuento.

Siete minutos después, a los 69′, Kylian Mbappé cobró un tiro penal sancionado en contra de Antoine Griezmann. Un tiro potente y alto que superó a Courtois que, a pesar de tirarse bien, no pudo evitar el 2-2.

Antes de que se registrara el marcador final, Lukaku enviaba nuevamente el balón a la red, lo que significaba la ventaja, sin embargo el gol fue anulado en el VAR por posición de adelanto.

El 3-2 definitivo llegó sobre los 90 minutos de partido a raíz de un potente zurdazo de Theo Hernández a la entrada del área. De esta manera, el jugador del AC Milan le daba el paso a la final a su país.

Con el épico triunfo de Francia sobre Bélgica, los dirigidos por Didier Deschamps deberán enfrentar a España en la gran final de la Nations Leauge.

Cabe mencionar que este miércoles los españoles se impusieron a Italia por 2-1, dando el golpe dejando fuera al actual monarca de la UEFA.

El partido por el tercer lugar se jugará este domingo 10 de octubre a las 10:00 (hora chilena). En el encuentro se medirán Italia vs Bélgica.

En tanto, España y Francia protagonizarán la final de la UEFA Nations League el mismo día domingo a las 15:45 horas.

⏰ RESULT ⏰

Thrilling, stunning, pulsating. WHAT A GAME.

🇫🇷 France win a classic semi-final tie in Turin to book their place in Sunday's showpiece 👏

🇧🇪 Belgium eliminated after losing two-goal lead…

Sum up that match in one word 👇#NationsLeague

— UEFA Nations League (@EURO2024) October 7, 2021