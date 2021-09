Barcelona es goleado por Benfica y sigue sin ganar en Champions League

Una pesadilla vivió este miércoles el Barcelona en el estadio Da Luz, en Lisboa, donde cayó 3-0 ante el Benfica por la fase de grupos de la Champions League.

El cuadro catalán mostró un pálido rendimiento nuevamente a nivel europeo, a tal nivel que comenzó perdiendo a los tres minutos con anotación del uruguayo Darwin Núñez.

Benfica no dejó de presionar a un incómodo de Barcelona, algo que quedó en evidencia cuando Ronald Koeman debió sacar a los 33 minutos a Gerard Pique por arriesgar la expulsión.

Con el reajuste táctico, los portugueses mantuvieron su dominio y estructuraron la goleada como locales con tantos de Rafa Silva a los 69 minutos y otro del uruguayo Núñez, 10 minutos más tarde mediante penal.

La derrota de este miércoles establece un escenario de pesadilla para los culés, que en las dos primeras fechas de la fase de grupos en Champions League no ha ganado y ya recibió 6 goles.

Además, no ha podido convertir tantos. Rendimiento que dificulta incluso la opción de avanzar de ronda. Según el estadístico español Mister Chip, sólo 12 equipos de 140 que perdieron sus dos primeros partidos de la zona grupal lograron clasificar.

Números y estilo de juego que vuelven a poner en entredicho la gestión de Ronald Koeman en la banca catalana. El ex jugador del club y hoy comentarista, Gary Lineker, fue duro con el equipo: “Sin gol, sin puntos y sin esperanzas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ohhhh Barça! 3 down to Benfica. Goalless, pointless and hopeless. Tough times.

— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) September 29, 2021