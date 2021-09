Volvió el 10 al Camp Nou: Ansu Fati heredó la camiseta de Leo Messi y fue la figura en victoria del Barcelona

Este domingo por la tarde continuó la acción jornada siete de la Liga en España, y el FC Barcelona comenzó a dejar atrás los fantasmas futbolísticos de las últimas semanas y venció al Levente por 3-0 en el regreso de Ansu Fati.

La joya y promesa del cuadro “catalán” regresó tras varios meses por una grave lesión, se puso la 10 que heredó de Lionel Messi (hoy en el PSG) y respondió a las expectativas.

Memphis Depay (6′) desde el punto penal abrió el marcador, y minutos más tarde, Luuk de Jong (14′) estiró las cifras para poner un tranquilizador 2-0 sobre el Levante.

Cuando el partido comenzaba a entrar en tierra derecha, Ansu Fati saltó al campo de juego con la camiseta número 10, la que dejó vacante Lionel Messi y en un símbolo no menor, la indumentaria regresó al Camp Nou tras la salida del argentino.

Ahí, Ansu Fati (90’+1) no falló, anotó el 3-0 y se emocionó por lo sucedido “no me imaginaba un regreso así. Cuando jugamos en casa siempre tenemos que ganar. Estoy feliz por la victoria. Nos queda mucho camino por recorrer aún”, dijo tras el partido.

“Yo soy uno más. Intentaré sumar lo que pueda tener minutos y la ocasión de jugar. Siempre estaré disponible cuando el equipo necesite ayuda. Somos el Barça y tenemos que pelear por todo“, aseveró el joven.

Al finalizar, dijo que es un orgullo vestir la camiseta número 10 de Leo Messi “no es una presión, llevarlo después de Leo es un orgullo. Quiero agradecer al club y a los capitanes que me hayan dado la oportunidad de llevarlo. Estoy muy agradecido por llevar este número, que ha dado mucho a este club”, cerró.

Con la victoria, el FC Barcelona trepó hasta la sexta posición con 12 puntos, a cinco del líder Real Madrid que el pasado sábado empató ante el Villarreal, pero con el dato de que los “catalanes” tienen un partido menos.