“El señor de la defensa”: Gary Medel se llena de elogios tras su gran actuación con el Bologna

Gary Medel fue titular los 90 minutos en el partido donde el Bologna enfrentó al Hellas Verona y destacó como figura, cosechando elogios de la prensa.

‘El Pitbull’ comenzó desde el arranque la tercera fecha de la Serie A y tuvo una gran actuación en el triunfo de su equipo por la cuenta mínima. El chileno cuenta con el respaldo de Sinisa Mihajlovic para liderar la zaga defensiva.

Medel venía de jugar tres partidos por La Roja y era duda en el partido de su club. Sin embargo lo dio todo defendiendo la camiseta. “Lo hizo bien, no tuvo errores”, declaró el DT.

“Vive una nueva juventud“, fue una de las frases que utilizaron desde la prensa que multiplicaban sus alabanzas para el jugador de 34 años. También fue catalogado como “el señor de la defensa”, haciendo alusión a su liderazgo y mando dentro de la cancha.

Según consignó La Repubblica, “en el nuevo tablero de ajedrez defensivo hay un Medel nunca visto bajo las dos torres tan tonificado. El chileno comanda la defensa y da las órdenes de cierre, provocando aplausos”.

Por su parte, Gazzetta dello Sport calificó al exjugador de Boca Juniors con nota 7. “Tres partidos con Chile e igual fue titular nuevamente. Simeone lo superó una vez, pero el resto o lo corta o lo barre”, escribieron.

Another solid performance from @MedelPitbull in the heart of defence last night! 💪#BolognaVerona #WeAreOne pic.twitter.com/Jvj96dG7Et

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) September 14, 2021