Tras avistamiento de serpiente cascabel en San Antonio: SAG intensifica búsqueda del reptil

Una intensa búsqueda se realiza en la comuna de San Antonio, luego de que vecinos del sector San Juan alertaran sobre el posible avistamiento de una serpiente cascabel.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se desplegó en la zona tras la denuncia de un residente que fotografió al reptil cerca de su propiedad y compartió la imagen con un familiar, que resultó ser el “bichólogo”, Alfredo Ugarte.

Según explicó la delegada presidencial provincial, Carolina Quinteros, especialistas creen que se trata efectivamente de una serpiente cascabel.

“Llamamos a la comunidad a mantener la distancia, al menos dos metros, y no acercarse ni molestar al animal”, advirtió.

Por ello, hizo un especial llamado a la precaución, principalmente al transitar por áreas boscosas o con vegetación densa.

Veneno letal y sin antídoto en Chile

El experto en fauna silvestre, José Luis Brito detalló a Emol que este tipo de serpientes “tienen un veneno poderoso y no existen antídotos en Chile”.

Aunque su peligrosidad es alta, el especialista aclaró que “no atacan si no son provocadas, como cualquier otro animal”.

Frente a esta situación, la Delegación Provincial anunció la creación de una mesa de trabajo para rastrear al reptil e investigar cómo llegó al sector. Aunque en Chile no es común hallar especies como la cascabel, su presencia genera preocupación entre autoridades y vecinos.