;

Tras avistamiento de serpiente cascabel en San Antonio: SAG intensifica búsqueda del reptil

Autoridades hicieron un llamado a la población a mantener la distancia con el animal, en caso de avistamiento.

Juan Castillo

Getty Images | Agencia Uno

Getty Images | Agencia Uno

Una intensa búsqueda se realiza en la comuna de San Antonio, luego de que vecinos del sector San Juan alertaran sobre el posible avistamiento de una serpiente cascabel.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se desplegó en la zona tras la denuncia de un residente que fotografió al reptil cerca de su propiedad y compartió la imagen con un familiar, que resultó ser el “bichólogo”, Alfredo Ugarte.

Según explicó la delegada presidencial provincial, Carolina Quinteros, especialistas creen que se trata efectivamente de una serpiente cascabel.

Revisa también:

ADN

“Llamamos a la comunidad a mantener la distancia, al menos dos metros, y no acercarse ni molestar al animal”, advirtió.

Por ello, hizo un especial llamado a la precaución, principalmente al transitar por áreas boscosas o con vegetación densa.

Veneno letal y sin antídoto en Chile

El experto en fauna silvestre, José Luis Brito detalló a Emol que este tipo de serpientes “tienen un veneno poderoso y no existen antídotos en Chile”.

Aunque su peligrosidad es alta, el especialista aclaró que “no atacan si no son provocadas, como cualquier otro animal”.

Frente a esta situación, la Delegación Provincial anunció la creación de una mesa de trabajo para rastrear al reptil e investigar cómo llegó al sector. Aunque en Chile no es común hallar especies como la cascabel, su presencia genera preocupación entre autoridades y vecinos.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad