Futbolista francés Jean-Pierre Adams murió tras permanecer 39 años en coma

Este lunes falleció Jean-Pierre Adams, exfutbolista francés de 73 años que estuvo casi 40 años en coma luego de una negligencia médica.

El jugador fue intervenido quirúrgicamente el 17 de marzo de 1982 en el Hospital Édouard Herriot de Lyon por una rotura de ligamentos. Sin embargo, presentó un problema al momento de aplicarle anestesia, esto le provocó un estado vegetativo que desembocó en el coma del cual nunca despertó.

Durante 39 años la familia mantuvo la esperanza, tomando la decisión de que el defensor siguiera con vida a la espera de que pudiera despertar.

Bernadette Adams, su esposa, declaró en algún momento a The Sun: “La gente en Facebook dice que debería estar desenchufado… ¡Pero no está enchufado! No tengo el valor de dejar de darle agua y comida. Tiene una rutina normal. Se despierta a las 7, come… Puede estar en estado vegetativo, pero puede oír y sentarse en una silla de ruedas”.

¿Quién fue Jean-Pierre Adams?

Francés de origen senegalés, Jean-Pierre Adams, también conocido como ‘Le roc noir‘ (La Roca Negra), desarrolló su carrera en el fútbol de Francia.

Su debut como futbolista profesional fue en el Olimpique de Nimes (1970-1973), de ahí partió al Niza, por cuatro temporadas hasta 1977. El gran salto lo dio al fichar por el Paris Saint-Germain.

En el PSG jugó entre 1977 – 1979 y su último club fue el FC Chalon.

A nivel de selección, jugó por la escuadra francesa disputando 22 partidos entre 1972 y 1976, el defensor será recordado por su asociación con el futbolista Maurius Trésor, con el que formó una pareja de centrales conocida como ‘La Guardia Negra’.