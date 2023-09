Son varios los chilenos y chilenas que se trasladan a otros países con el objetivo de surgir y buscar una mejor calidad para sus vidas. En ese sentido, en País ADN conocimos la historia de Karin Avaria Pardo, la dueña de la reconocida picada “la guatona” ubicada en Madrid, España.

En el mercado de San Fernando, en Madrid, se ubica una de las chilenas más conocidas de toda la capital española, Karin Avaria, quien ofrece diversos platos típicos chilenos para todos aquellos que van de paso por la ciudad europea.

De Chile a Madrid

“La primera vez que vine fue hace 15 años y cuando me quedé a vivir fue hace 13 años, en el 2010 después del terremoto en Chile, donde murió parte de mi familia. Desde ahí me vine y llevo 13 años sin volver a Chile”, explicó Karin Avaria.

Dentro de los principales motivos que propiciaron la ida a España para Karin fue mejorar su calidad de vida. “Como había viajado previamente a España y había trabajado en un festival de cine aquí, vi que mi vida podía ser mejor aquí. Por eso decidí mudarme aquí a Madrid”, recuerda.

Sin embargo, su comienzo fue bastante complicado, a tal punto que comenzó vendiendo empanadas en la calle pero sin avisarle a sus familiares que estaban en Chile para no asustarlos. “No le quise avisar a mi mamá cuando estaba casi en la calle, que estaba mal. Para no avisarle o preocuparla, la llamé y le pedí una receta de empanadas. (…) Al final me la dio, hice las empanadas y de a poco empecé a venderlas en la calle”, precisó Avaria.

“La guatona” de Madrid

Pero el gran cambio ocurrió cuando un grupo de amigos de Karin se juntó para reunir 4.400 euros, los cuales la ayudaron para montar su nuevo local llamado “la guatona”. “Era un local pequeñito, empecé con una mesa, un canasto con empanadas y una olla con vienesas para hacer los completos”, describió.

Fue después de eso, que pasó una familia chilena que logró identificar que el local era de alguien de Chile por su nombre “la guatona”. En esa instancia “ellos me sacaron fotos y publicaron en un grupo de chilenos por Madrid. Y de ahí, de a poquito comenzaron a venir chilenos a comprarme, venía uno y otro, según iba vendiendo fui comprando maquinaria. De a poco fui vendiendo, y comencé a hacerme famosilla por el tema de los chilenos aquí en Madrid”, relató Karin.

Posteriormente, con la llegada de la pandemia la chilena dueña de “la guatona” tuvo que cerrar el local y pedir un crédito en el banco. Por lo que después, con el retorno a la normalidad, logró encontrar un local más grande en el Mercado de San Fernando para establecerse.

“Al final ha resultado súper bien. Ahora mismo soy el local de Madrid, la guatona de Madrid es como el referente de la comida chilena en Madrid. Este fin de semana tuvimos una fiesta por el 18 de septiembre enorme. Más de 1.500 personas vinieron entre día y noche”, relató.

Por último, Karin Avaria sostuvo que “me he hecho como un pequeño Chile aquí, me he hecho el local. Con los olores, los sabores, la gente, eso que extrañaba tanto dejé de extrañarlo. Terminé bloqueando esos sentimientos para no sufrir. Porque de lo contrario, era un puto drama estar pensando siempre en mi familia”.