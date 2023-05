Día del pisco: destilado nacional es elegido entre los 20 mejores licores del mundo

Cada 15 de mayo se conmemora el Día Nacional del Pisco; una tradición que forma parte de la idiosincrasia chilena desde el 2009 y figura como el destilado favorito de muchas personas.

Sin embargo, esta bebida no solo se produce en territorio nacional, sino que también en Perú donde su principal diferencia radica en el tipo de uva; en el peruano se clasifica como puro, mientras que en el chileno por graduación alcohólica.

A esto se suma el proceso de producción: el pisco chileno se destila dos veces para alcanzar el grado alcohólico deseado, a diferencia del peruano, que se destila solo una vez.

En tanto, el embotellado también es uno de los factores a considerar, ya que en Perú no se permite envejecer esta bebida, en tanto que el chileno si puede envejecer en barricas de roble.

En esa línea, el ranking de Taste Atlas, entidad a cargo de evaluar platos tradicionales, ingredientes locales y más, dio a conocer recientemente que el pisco chileno se posiciona en el puesto número 12 de los mejores a nivel mundial, consagrándose como el mejor de Sudamérica.

Find out more about the 50 best-rated spirits: https://t.co/33bdNNDcLv#spirits #alcohol pic.twitter.com/sJy7e0ADu5

— TasteAtlas (@TasteAtlas) March 20, 2023