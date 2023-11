La definición por el título puede ser en día feriado: ANFP programó la última fecha del Campeonato Nacional 2023

La ANFP entregó detalles en torno a la programación para la fecha 30 del Campeonato Nacional 2023, con particularidades en torno a la serie de definiciones que quedarán pendientes para entonces.

Por una parte, si la diferencia de Cobresal, Colo Colo y Huachipato en torno al puntaje se mantiene a menos de 3 unidades de cara a la última jornada, el campeón se terminará zanjando el viernes 8 de diciembre a las 18:00 horas, con tres duelos en simultáneo.

¿Por qué quedó fijado el punto culmine del Campeonato Nacional 2023 en un día feriado? Según explicaron en Quilin 5635, como Curicó Unido, rival de los albos en esta jornada, no puede usar el estadio La Granja el sábado 9 y domingo 10 por actividades atléticas programadas con antelación, no quedó otra que programar el día viernes. En aquella misma jornada, Cobresal visitará a la Unión Española y Huachipato recibirá al Audax Italiano.

En tanto, las definiciones del descenso y cupos a torneo internacionales se resolverán el día sábado 9. Por una parte, serán tres partidos en paralelo desde las 18:00 horas: O’Higgins-Palestino; Magallanes-Coquimbo Unido y Deportes Copiapó-Everton. Mientras que la U de Chile y la UC jugarán desde las 20:30 horas, apuntando a sumar su paso a la Copa Sudamericana dependiendo de sus resultados ante Ñublense y Unión La Calera, respectivamente.

La programación de la fecha 30 del Campeonato Nacional 2023

Viernes 8 de diciembre

18:00 horas | Unión Española vs. Cobresal | Santa Laura

18:00 horas | Curicó Unido vs. Colo Colo | La Granja

18:00 horas | Huachipato vs. Audax Italiano | Estadio Huachipato

Sábado 9 de diciembre

18:00 horas | Deportes Copiapó vs. Everton | Luis Valenzuela Hermosilla

18:00 horas | Magallanes vs. Coquimbo Unido | Municipal de San Bernardo

18:00 horas | O’Higgins vs. Palestino | El Teniente

20:30 horas | Unión La Calera vs. Universidad Católica | Nicolás Chahuán

20:30 horas | Universidad de Chile vs. Ñublense | Santa Laura