Carlos Palacios y la posible salida de Jordhy Thompson a Rusia: “Ojalá se le pueda dar para que vuelva a ser feliz”

Carlos Palacios, volante de Colo Colo, habló este jueves en la antesala del duelo ante Audax Italiano y se mostró ilusionado con alcanzar el título del Campeonato Nacional 2023, pese a que depende de caídas de Huachipato y Cobresal en las últimas tres fechas.

“Por suerte, la fecha pasada fue favorable para nosotros. Creo que nos metimos en la pelea de lleno restando tres partidos. Estamos enfocados en hacer un gran partido el domingo y quedarnos con los tres puntos. Pensamos en el título, creemos que está la opción y mientras esté la opción no vamos a darnos por perdido”, comentó el mediocampista en rueda de prensa.

En esa línea, fue consultado por los rumores que colocan a Gustavo Quinteros como candidato a asumir la banca de La Roja. “Creo que Gustavo es un buen entrenador y buen nombre para asumir la selección. Lo veo muy concentrado y enfocado acá, así que dependerá de él. Pero sí lo veo capacitado, es un gran entrenador y lo ha demostrado en todo el tiempo que ha estado en Colo Colo”.

“Lo veo muy concentrado. Está pensando en nuestro objetivo, en el partido del domingo que es el más importante porque es el próximo, así que no es un tema que ha desviado al camarín”, agregó.

Por otra parte, el ex Unión Española se refirió al futuro de su compañero Jordhy Thompson, quien tiene opciones de partir al fútbol de Rusia. “Sobre eso no he conversado y lo que se decida ojalá sea lo mejor para él. Nosotros estamos enfocados en el partido del domingo que creo que es lo más importante y tenemos más cerca. Sé que (Thompson) ha vivido momentos complicados, lo que sea mejor para él, ojalá se le pueda dar y pueda volver a ser feliz”, afirmó.

Finalmente, Carlos Palacios se refirió a su situación contractual y manifestó su deseo por seguir en Colo Colo. “Lo que tengo entendido es que ya se pagó el primer porcentaje del pase del 20%, que era por una cantidad de partidos, y ahora jugando dos o tres más se cumpliría el otro 20%. Eso es lo que conversé con mi representante, le manifesté a la dirigencia que quería quedarme y ellos me dijeron que también querían contar conmigo. Ahora dependerá de las negociaciones con Vasco. Espero que sea lo mejor y pueda quedarme otro año acá”, sentenció.