“Una experiencia que no se la doy a nadie”: Nicolás Maturana aborda el violento ataque que sufrió su vehículo

El pasado fin de semana, el futbolista chileno Nicolás Maturana denunció a través de sus redes sociales un violento ataque a su vehículo, el cual terminó con serios daños, entre ellos, un impacto de bala y vidrios rotos.

“Así es la vida cuando te tiran a matar. Hay hueones muy tontos en la vida”, escribió el exjugador de Deportes Santa Cruz a través de su cuenta de Instagram para denunciar lo ocurrido durante la jornada de este domingo.

Luego de tres días del hecho, Maturana conversó junto a ADN Deportes y entregó detalles sobre el incidente. “Es una experiencia que no le doy a nadie, hoy en día es un tema país, así que no me sorprende”, comentó en el marco de actividad del Sifup y el Minsal para promover la donación de órganos.

“Le está pasando a todo el mundo y ojalá que se mejore la seguridad. Creo que debería hacerse un tipo de ley para que la gente se pueda defender de alguna manera, porque ya es mucho lo que está pasando hoy en día con el tema de la delincuencia”, agregó.

Nicolás Maturana y su futuro futbolístico

Por otra parte, el formado en Universidad de Chile abordó su futuro tras terminar su préstamo en Deportes Santa Cruz desde Cobreloa. “No sé qué pasará con mi futuro, leí una entrevista de (Emiliano) Astorga que debería habérmelo dicho él en persona que no iba a contar conmigo”, explicó.

En esa línea, realizó duras críticas contra la dirigencia de los Loínos. “La verdad es que no sé en qué estará la gente de Cobreloa. Están en un cumpleaños yo creo, porque no tienen idea de nada y como tratar a los jugadores. Uno los llama y no contestan, pero me dijeron que no iban a contar conmigo y tengo que esperar que pasará con mi futuro”, agregó.

Finalmente, el volante se refirió al interinato de Nicolás Córdova en La Roja, quien lo dirigió en Palestino. “Creo que él debería ser el entrenador de la selección. Se le debería dar la oportunidad, es un gran técnico, una gran persona que saber llevar grupos y podría tener la chance para poder guiar a este equipo”, afirmó.

“Creo que quedando el Nico, Chile va a ir a Mundial. Tenemos jugadores de calidad y con un entrenador como él los guiará de buena manera. Para mí debería quedarse y se le debería dar la oportunidad”, sentenció.